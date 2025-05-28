Европейские СМИ заявили о получении доступа к планам ядерных баз России

Журналисты из Дании и Германии утверждают, что им удалось получить доступ к планам секретных российских ядерных объектов. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Как заявили журналисты, эти планы открыто публиковались в российской тендерной документации. Документы, на которые ссылаются журналисты, содержат «сотни очень подробных планов» и показывают, что Россия «проводит масштабную модернизацию некоторых из самых защищенных в мире баз ядерного оружия».

Всего журналисты проанализировали более двух миллионов документов. В статье утверждается, что в документах детально описана планировка баз, включая расположение оружейных шкафов и туалетов.

Ранее сотрудник Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявил ТАСС, что страны НАТО собирают сведения о российских стратегических объектах в Арктике. По его словам, речь идет о сборе информации о критически значимых объектах военной, энергетической и логистической инфраструктуры на северо-западе России и на севере страны в Арктической зоне.