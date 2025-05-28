Израиль опроверг данные о планах атаковать ядерные объекты Ирана

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опроверг данные о планах страны атаковать ядерные объекты Ирана.

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Об этом сообщает ТАСС.

«Ответ канцелярии премьер-министра на сегодняшнюю статью в The New York Times — фейковые новости», — заявили в офисе главы израильского правительства.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники заявила, что руководство Израиля в начале мая оповестило администрацию президента США Дональда Трампа о готовности атаковать ядерные объекты Ирана. Американский лидер, в свою очередь, попросил не делать этого, чтобы иметь больше рычагов для заключения с Ираном сделки.