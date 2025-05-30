Стало известно о попытке ВСУ уничтожить российские ПВО и РЭБ

Украинские беспилотные летательные аппараты своими массированными атаками пытаются нащупать коридор между средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы России. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник, передает РИА Новости.

Как сообщало Минобороны РФ, в ночь на 30 мая средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской и Курской областями 27 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Мирошника, ВСУ атаковали приграничные территории, пытаясь нащупать коридор между средствами ПВО и РЭБ.

До этого источник в пророссийском подполье рассказал РИА Новости, что мобильные группы украинских сил противовоздушной обороны стали чаще попадать по гражданским объектам и мирным жителям, пытаясь сбить российские беспилотные летательные аппараты «Герань».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».