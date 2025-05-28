Появилось видео с водружением флага у границ с Запорожской и Днепропетровской областей

Вооруженные силы (ВС) России заняли Зеленое поле в Донецкой народной республике (ДНР).

Видео с водружением флага в населенном пункте у границ с Запорожской и Днепропетровской областями опубликовало Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Военнослужащие 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Зеленое Поле в ДНР», — сказано в публикации ведомства.

Сообщается также, что военнослужащие зачистили 460 зданий, полностью установили контроль над населённым пунктом и подняли флаги России.