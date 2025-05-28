Владимир Зеленский снова решил обратиться к государствам Запада — он выступил за предоставление Украине порядка $30 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечается, средства необходимы для стимулирования внутреннего производства оружия и сдерживания наступления России. Агентство отмечает, что в условиях, когда США стали меньше поддерживать Украину при президенте Трампе, а мирные переговоры застопорились, Киев все больше полагается на свои силы.

В мае в издании The Washington Post появилась информация о том, что средства, выделенные на поддержку Украины в сфере обороны еще при администрации бывшего президента США Джо Байдена, будут исчерпаны в ближайшие месяцы. При этом нынешний глава государства Дональд Трамп не давал никаких гарантий продолжения этой поддержки.

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Также ранее стало известно, что Великобритания предоставит Украине дополнительные средства в размере 3 миллиардов долларов, которые были получены от замороженных активов РФ.