СМИ: Мерц столкнулся с сопротивлением в вопросе передачи Taurus Украине

Намерение канцлера Германии Фридриха Мерца снять ограничения на поставки оружия дальнего действия Украине наткнулось на сопротивление его партнеров по коалиции. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет The Guardian.

Ранее Фридрих Мерц заявил о том, что власти Германии, Франции, Британии и США сняли ограничения на дальность ударов ВСУ западным оружием по военным объектам на территории России. Позже Мерц уточнил, что такое решение было принято еще несколько месяцев назад. В Кремле же отметили, что это идет вразрез со стремлениями к мирному урегулированию конфликта.

Заявление Фридриха Мерца в преддверии визита в Берлин 28 мая Владимира Зееленского было истолковано «как поворот в сторону усиления помощи Берлина Киеву» и передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. При этом публичные комментарии канцлера вызвали критику со стороны социал-демократов, отмечает издание.

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В частности, вице-канцлер Ларс Клингбайль из Социал-демократической партии подчеркнул, что «нет никакого нового соглашения, которое выходило бы за рамки того, что сделало предыдущее правительство» в отношении ограничений по дальности ударов по российской территории. А эксперт по внешней политике СДПГ Ральф Штегнер потребовал удвоить «дипломатические усилия».

«Несмотря на неоднократные призывы Мерца как лидера оппозиции отправить Украине ракеты Taurus с дальностью действия 500 км, лидеры СДПГ ясно дали понять, что они, по крайней мере на данный момент, наложили бы вето на такой шаг», - подчеркивается в статье.

При этом Мерц уже заявил, что прекращение боевых действий на Украине маловероятно, несмотря на то, что в начале этого месяца российские и украинские официальные лица впервые за три года провели прямые переговоры.

«Войны обычно заканчиваются из-за экономического или военного истощения одной из сторон или обеих сторон, и в этой войне мы, очевидно, еще далеки от этого», - заметил канцлер.

Ранее Киев предложил странам Европы напрямую выделять часть своего ВВП на финансирование Вооруженных сил Украины. На этом фоне президент США Дональд Трамп неоднократно обещал завершить конфликт на Украине. 19 мая президенты США и России провели телефонные переговоры, по итогам которых российский лидер Владимир Путин сообщил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом будущего мирного договора.