Зеленский поставил цель бить беспилотниками по России до 500 раз в день

Украинский лидер Владимир Зеленский требует увеличить количества «операций с использованием беспилотников» против России до 500.

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Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Зеленский подчеркнул необходимость увеличения арсенала украинских военных беспилотников до 1000 единиц и увеличения количества операций с использованием беспилотников против России со 100 в день до 300–500», — говорится в сообщении издания.

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За ночь на 28 мая над 13 регионами России уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотников. В Подмосковье сбили 42 дрона, в Чехове повреждены три жилых дома. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 33 БПЛА, уничтоженных на подлете к столице. Росавиация накладывала ограничения на работу московских аэропортов, но они уже сняты. В Брянской области две многоэтажки получили повреждения в результате атаки БПЛА.