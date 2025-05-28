Израиль нанес удар по самолету в Йемене

Военно-воздушные силы Израиля нанесли по меньшей мере четыре удара по международному аэропорту столицы Йемена Сане, которая находится под контролем хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщил принадлежащий повстанцам телеканал Al Masirah.

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Отмечается, что обстрелу подвергся самолет авиакомпании Yemenia Airways, а также взлетно-посадочная полоса аэропорта.

Утром 28 мая пресс-служба Армии обороны Израиля сообщала, что истребители страны атаковали международный аэропорт Саны и самолеты, которые принадлежали хуситам и использовались ими для перевозки террористов, которые планировали атаки на израильскую территорию.

Накануне сообщалось, что «Ансар Аллах» атаковало двумя баллистическими ракетами израильский аэропорт «Бен-Гурион» и еще одну важную цель в Тель-Авиве.

6 мая «Ансар Аллах» пригрозило ответить Израилю и США на удары по подконтрольной ему территории. В заявлении движения говорилось, что руководство движения расценило атаки Израиля на йеменские порты, а также аэропорт Саны, цементные заводы и электростанции как попытку установить блокаду йеменского народа.