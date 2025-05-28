Удары вглубь России: какое западное оружие может применить Украина?

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о снятии ограничений на дальность ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России западным оружием. Какими именно системами располагает Киев, и что он может применить, разбиралось издание РБК.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что власти Германии, Франции, Британии и США сняли ограничения на дальность ударов ВСУ западным оружием. По его словам, ВСУ получили разрешение атаковать этим оружием военные объекты на территории России. Позже Мерц уточнил, что такое решение было принято еще несколько месяцев назад. В Кремле же отметили, что это идет вразрез со стремлениями к мирному урегулированию конфликта.

Германия

При этом Берлин до сих пор официально не сообщал о поставках Киеву дальнобойного оружия, а предшественник Фридриха Мерца на посту канцлера Олаф Шольц выступал категорически против передачи Украине дальнобойных ракет TAURUS класса «воздух — земля», дальность поражения которых составляет 500 км.

Мерц неоднократно критиковал Шольца за нерешительность, но, возглавив правительство, заявил, что Германия не планирует передачу Киеву TAURUS. Однако новый канцлер подчеркивал, что немецкие власти перестанут размещать в открытом доступе сведения о военных поставках Украине.

СМИ в этой связи констатировали, что узнать о том, передал ли Берлин TAURUS Украине, можно будет «только после того, как первая из ракет попадет на территорию России». Всего на вооружении в Германии стоит 600 крылатых ракет TAURUS, около половины из них сейчас находится в режиме эксплуатации.

При этом в распоряжении ВСУ уже есть немецкая бронированная ракетная система залпового огня Mars II (немецкая версия американской РСЗО M270 MLRS). Согласно опубликованным на сайте бундесвера характеристикам, максимальная зона поражения ею целей - 84 км. Берлин официально предоставил Киеву пять РСЗО Mars II.

В мае The New York Times со ссылкой на представителя конгресса США сообщила, что Вашингтон одобрил передачу Украине 125 дальнобойных ракет для реактивных систем залпового огня (Mars II, M142 HIMARS), а также 100 зенитных ракет Patriot, которые ранее находились на вооружении Германии.

США

17 ноября 2024 года президент США Джо Байден разрешил Украине бить вглубь России американскими дальнобойными ракетами ATACMS (дальность от 165 до 300 км). Через два дня ВСУ провели первую атаку с их использованием по объекту на территории Брянской области.

В декабре Дональд Трамп назвал этот шаг глупым и объявил, что может пересмотреть решение прежней администрации после вступления в должность президента. Однако после инаугурации в январе 2025 года он пока публично не возвращался к этому вопросу.

В марте Associated Press сообщило, что США предоставили Украине меньше 40 ракет ATACMS и они закончились еще в конце января. Тогда же стало известно, что Вашингтон возобновит поставки бомб малого диаметра наземного базирования (Ground Launched Small Diameter Bomb, GLSDB) с дальностью действия до 150 км. В мае 2024 года Украина получила разрешение использовать для ударов по российской территории боеприпасы GMLRS с дальностью до 80 км, отмечает издание.

Перед тем как канцлер Германии выступил со своим резонансным заявление об ударах вглубь России, Дональд Трамп раскритиковал действия российского лидера Владимира Путина на Украине. Он также выступил с критикой Владимира Зеленского, подчеркнув, что каждое его слово «создает проблемы». При этом Трамп неоднократно высказывался за мирное урегулирование конфликта.

Великобритания

Лондон еще в мае 2024 года обозначил, что Украина имеет право на дальнобойные удары. И тогдашний премьер-министр Риши Сунак отмечал, что гордится тем, что Великобритания была первой страной, предоставившей ВСУ оружие большей дальности».

После прихода к власти в стране лейбористов во главе с Киром Стармером позиция Лондона в отношении конфликта на Украине публично не изменилась. Однако газета The Guardian утверждала, что отношения двух стран ухудшились, так как Стармер, в отличие от Сунака, не давал Украине дальнобойное оружие.

Лондон передал Киеву крылатые ракеты класса «воздух — земля» Storm Shadow с максимальной дальностью 250 км. Сколько конкретно ракет получили ВСУ, неизвестно, но, по оценке The Guardian, в 2023 году Британия располагала 700–1000 штук. Год спустя Киев заявил, что уже использовал это западное оружие для ударов по российской территории.

Франция

Президент Эммануэль Макрон в июне 2024 года подчеркивал, что Франция разрешает Украине использовать оружие «для нейтрализации мест, откуда идет нападение».

С лета 2023 года Франция передала Украине ракеты SCALP (Système de Croisière Autonome à Longue Portée — «Автономная крылатая система большой дальности») - французский вариант Storm Shadow. В начале 2024 года Макрон уточнил, что Киеву будет передано 40 таких ракет.

Французский лидер также объявил о передаче Киеву многоцелевых истребителей Mirage 2000-5, которые «позволят Украине защитить свою территорию, свое воздушное пространство». Эти самолеты могут нести, в том числе и ракеты SCALP. Сколько таких машин получит Киев и когда, президент Франции не уточнил.

По данным Defense News, всего компания Dassault Aviation произвела 600 Mirage 2000, половину из них Франция экспортировала в восемь стран.

Раскрыта неожиданная реакция союзников Мерца на заявления по Украине

Ранее министр обороны Франции назвал Россию главной угрозой для страны. Он заявил, что Россия на фоне украинского кризиса изменила свою стратегию, «хотя многие деятели, в том числе политические, этого не поняли», и теперь противодействует интересам Франции в Африке, а также якобы ведет информационную войну. При этом президент Франции отмечал, что Лондон и Париж, а также «некоторые другие союзники» предлагают разместить военный контингент «в ключевых местах» вдали от зоны боевых действий на Украине. Эти силы, по словам Макрона, могли бы проводить совместные операции и «демонстрировать солидарность» европейских стран с Украиной.