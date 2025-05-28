Военные ВСУ якобы находятся в Курской области. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

По его словам, украинские боевики вышли с одного направления — Суджи — и «вошли в Теткино». На этом участке у ВСУ «есть хорошие наработки», уточнил президент.

«Мы там находимся, пока россияне не захотят закончить войну или хотя бы не прекратят огонь», — цитирует Зеленского издание «Страна».

Глава режима отметил, что ВС РФ на этом направлении скопили более 50 тысяч войск, целью которых является продвижение на 10 километров вглубь Сумской области.

Зеленский оценил сроки завершения конфликта с Россией: «Украина не выдержит»

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов говорил, что Киев не реагирует на готовность Москвы к возобновлению начатого в 2022 году диалога для урегулирования конфликта.