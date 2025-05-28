Российский военный случайно снял на видео гибель всей своей группы под Курском

Российский военный случайно снял на видео гибель своей боевой группы в Курской области во время перемирия, объявленного 9 мая 2025 года. Это следует из видео, опубликованного военкором RT Владом Андрицей в Telegram.

Как рассказал боец с позывным Турист, его подчиненный в составе группы отправился на эвакуацию военной техники, но командиры оккупировавших регион подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) решили не соблюдать режим прекращения огня и нанесли удар по российским военным.

Судя по опубликованному военкором видео, российские бойцы находились рядом с подбитой техникой на мосту через реку. На кадрах видно, что оператор успевает обратиться к сослуживцу со словами «Лень, давай, забираем» и через пять секунд в точку, где стояли военные, попадает снаряд ВСУ. После прилета автора видео отбрасывает на землю, место взрыва озаряет вспышка, над мостом поднимается густой белый дым.

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Известно, что оператор видео стал единственным выжившим из всей группы.

Перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь празднования 80-летия Победы, вступило в силу в полночь 8 мая. Боевые действия были остановлены до 11 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видела реального прекращения огня со стороны Украины.