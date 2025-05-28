Артиллерийские снаряды превратили в планирующие бомбы в Китае

В Китае разработали передовую модульную систему, способную превращать стандартные 155-мм и 152-мм артиллерийские снаряды в высокоточные планирующие бомбы, сообщает Army Recognition.

© Российская Газета

В соцсетях появились фотографии снарядов, оснащенных сложными аэродинамическими комплектами, состоящими из складных крыльев, хвостовых стабилизаторов и модуля наведения.

"Эта инновация знаменует собой значительный скачок в адаптации к боевым условиям, позволяя запускать обычные артиллерийские боеприпасы с беспилотных летательных аппаратов вертолетов или самолетов в качестве точного оружия дальнего действия", - пишет издание.

В отличие от традиционных бомб, такие боеприпасы после сброса с самолета на высоте пять-шесть тысяч метров могут преодолевать расстояние до 50 км, что позволяет поражать цели, не рискуя носителем бомб.

С точки зрения стратегии эта инновация представляет собой слияние артиллерии и авиации, предоставляя гибкую альтернативу ракетным системам без ущерба для точности. Она также предлагает модульное масштабируемое решение для современных армий, стремящихся улучшить свои ударные возможности без высоких затрат на разработку новых боеприпасов.

Такие системы имеют огромное значение в условиях, когда радиоэлектронная борьба, плотная противовоздушная оборона или логистические ограничения не позволяют эффективно использовать дорогостоящие ракеты. Низкая стоимость переоборудования существующих артиллерийских снарядов в высокоточные авиационные боеприпасы означает, что военные подразделения могут быстро получить много такого оружия.