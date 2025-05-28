Повреждены дома: украинские БПЛА атаковали 13 регионов России

Силы противовоздушной обороны отразили сегодня атаку 296 украинских беспилотников. Где было уничтожено больше всего БПЛА, и к каким последствиям привела атака, разбирался «Рамблер».

По данным Минобороны России, атака велась с 21.00 мск 27 мая до 07.00 28 мая.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Московского региона, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей», - говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.

Пострадали жилые дома

В Минобороны отметили, что больше всего беспилотников – 59 - было уничтожено над Брянской областью. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки в Брянске получила повреждения многоэтажка и припаркованные рядом машины.

«В многоквартирном жилом доме Фокинского района города Брянска повреждены окна и шесть автомобилей. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», - пояснил он в своем Telegram-канале.

Три дома были повреждены и в селе Троицкое в Чеховском районе Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. https://t.me/vorobiev_live/8979

«В результате атаки в Чехове повреждены три жилых дома в селе Троицкое - по улице Новая и в СНТ «Мичуринец», - рассказал Воробьев, подчеркнув, что никто из жителей не пострадал.

По данным главы региона, к 7:47 мск было сбито 42 БПЛА и все службы сработали оперативно и слаженно.

В Зеленограде в результате атаки загорелся технопарк «Элма» и полностью сгорел припаркованный рядом со зданием автомобиль. Площадь пожара составила шесть квадратных метров, сообщил Telegram-канал Shot.

При этом не менее трех взрывов прогремели над Рязанью. Очевидцы рассказали, что система ПВО начала работу около 3:40 утра.

Ограничения работы аэропортов

Дроны Вооруженных сил Украины атаковали сегодня ночью и Москву. Мэр города Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале первое сообщение об атаке в 00:30 по московскому времени — тогда силы ПВО сбили первые четыре беспилотника.

В течение последующих шести часов системы противовоздушной обороны продолжали отражать атаки дронов.

В аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и в Жуковском были введены ограничения на прием и выпуск авиарейсов. Также работу приостановили аэропорты Калуги, Владимира, Ярославля, Костромы и Иваново, пишет «Коммерсант».

Работа московских аэропортов была возобновлена в 7:15 мск, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Накануне в Минобороны России сообщили, что ночью были перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. При этом глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что атака Украины беспилотниками является попыткой сорвать мирные переговоры.