Канада присоединится к плану по перевооружению ЕС

Канадский премьер-министр Марк Карни выразил надежду, что Канада сможет подписать с ЕС крупный план по перевооружению 1 июля 2025 года. Об этом сообщает CBC.

По мнению Карни, совместный план Канады и ЕС станет шагом на пути к снижению зависимости от США в области оружия и боеприпасов. Политик указал, что сейчас семьдесят пять центов с каждого доллара капитальных расходов на оборону Канады идут в США. Он подчеркнул, что это «неразумно».

С момента вступления Карни в должность Канада вела переговоры с ЕС о присоединении к плану, который предусматривает, что европейские страны потратят 1,25 триллиона долларов на оборону в течение следующих пяти лет.

«В последние месяцы мы провели множество переговоров с нашими ключевыми европейскими партнёрами, чтобы стать частью масштабной программы по расширению их оборонно-промышленной базы», - подчеркнул Карни.

Он отметил, что это позволит создать в Канаде новые рабочие места. Карни добавил, что сторонам уже удалось добиться большого прогресса.

В марте ЕС представил свою стратегию «Готовность 2030» («Readiness 2030»), в которой изложены планы по предотвращению и реагированию на новые кризисы и угрозы, включая стихийные бедствия и военные конфликты.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что «Готовность 2030» предполагает перевооружение и «развитие потенциала для обеспечения надежного сдерживания». Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу отмечал, что к 2030-му Европа хочет быть полностью готовой к военной конфронтации с Россией.