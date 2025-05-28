Беспилотники ВСУ атаковали российский регион

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Липецкую область, сообщает Telegram-канал Mash.

Мощные взрывы услышали жители города Елец. По их словам, в городе звучат сирены и гудят машины, были слышны хлопки, а в небе видны вспышки.

Сейчас над крышами домов слышны звуки пролетающих беспилотников в сторону Рязани и других городов.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении над регионами с вечера 27 мая по утро 28 мая 296 дронов самолетного типа. 42 из них сбили в Подмосковье. Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, после отражения атаки оказались повреждены три дома в селе Троицкое под Чеховом.