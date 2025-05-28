Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что жители приграничных районов Сумской области ждут, когда ВС РФ вытеснят украинские силы с этих территорий. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Водолацкого, жители приграничных районов Сумской области «натерпелись проблем» из-за «террористов со всего мира», которые были расквартированы в местных селах. Российские военные заявляли, что ВСУ использовали дома мирных жителей как опорные пункты.

«<…> В их селах квартировали нацисты, террористы со всего мира. И колумбийцы, и поляки, и французы, которые убивали, насиловали, грабили мирное население. А теперь пришла Россия, которая их кормит, обеспечивает медицинским обслуживанием», - заявил депутат.

В Минобороны России 26 мая сообщили о переходе населенных пунктов Беловоды и Владимировка Сумской области под контроль ВС РФ. Военные отмечали, что на этом направлении действуют подразделения группировки войск «Север».

Глава пресс-центра группировки войск «Север» Ярослав Якимкин заявлял, что после освобождения Курской области военные выполняют задачу по созданию зоны безопасности вдоль границы РФ. Ранее под их контроль перешли населенные пункты Марьино и Локня.