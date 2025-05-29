ВС России почти обрушили линию обороны ВСУ у Красноармейска

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Взяв Шевченко Первое, Вооруженные силы (ВС) России почти обрушили линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Красноармейска. Об этом сообщил военный аналитик Андрей Марочко, передает ТАСС.

Марочко: ВС РФ почти обрушили линию обороны ВСУ у Красноармейска
© РИА Новости

По его словам, российские войска наступают на широком участке фронта протяженностью более 10 километров около Красноармейска. Он заключил, что линия обороны ВСУ «трещит по швам», о чем свидетельствует взятие российскими войсками Малиновки, Миролюбовки и Шевченко Первого.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ попытались продвинуться у поселка Загрызово в Харьковской области. Однако, сообщает он, украинские войска понесли потери и отступили.

До этого Марочко рассказал, что взятие Константиновки позволило ВС России зачистить участок административной границы страны. Марочко отмечает, что все указывает на создание буферной зоны, о которой говорил президент России Владимир Путин.

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