Посол РФ: Швеция может вернуться к вопросу поставки Киеву истребителей

Швеция пока поставила на паузу поставки истребителей JAS 39 Gripen Украине, но готова вернуться к обсуждению этого вопроса, заявил РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

«В связи с передачей киевскому режиму партии самолетов F-16 отправка шведских истребителей [Gripen] пока поставлена на паузу. Тем не менее, Стокгольм готов вернуться к этому вопросу на более позднем этапе», - пояснил российский дипломат.

Он также напомнил, что эскадрилья шведских истребителей JAS 39 Gripen уже несет боевое дежурство в Польше, принимая участие в миссии НАТО.

Напомним, что на фоне украинского кризиса Финляндия и Швеция заявили о желании присоединиться к НАТО и получили приглашения в альянс летом 2022 года. Финляндия стала членом НАТО в апреле 2023 года. Швеция вступила в НАТО в марте 2024 года, чем нарушила 200-летнюю традицию неприсоединения к каким-либо военным объединениям.