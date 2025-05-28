Шапша сообщил об уничтожении 15 беспилотников над Калужской областью

Над Калужской областью ночью сбили 15 беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

"Они были уничтожены на территории Думиничского, Козельского, Малоярославецкого, Боровского, Жуковского, Тарусского районов и на окраине города Обнинска", - отметил он.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений. Сейчас на местах работают оперативные группы, уточнил Шапша. Губернатор добавил, что на окраине Обнинска обломки уничтоженного дрона упали на крышу жилого дома. Предварительно, никто не пострадал.