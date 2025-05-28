Алаудинов раскрыл ситуацию в сумском приграничье

Ситуация на приграничном участке Сумской области, где действуют подразделения спецназа "Ахмат" Минобороны РФ, хорошая, подразделения ВСУ планомерно выбиваются со своих позиций. Об этом ТАСС рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

"Ситуация у нас очень хорошая, потому что мы ежедневно уничтожаем достаточно большое количество [военнослужащих] противника. Выбиваем его. Будем продолжать [это делать] на тех участках, где мы находимся. Насчет продвижения в Сумской области - понятное дело, что мы и так будем освобождать те четыре региона, которые находятся в составе Российской Федерации, ну и, по сути своей, все русские регионы, находящиеся в составе Украины, - они тоже являются нашей целью", - сказал Алаудинов.

Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделениями группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий освобождены населенные пункты Владимировка и Беловоды Сумской области.