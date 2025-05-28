Алаудинов раскрыл ситуацию в сумском приграничье

Алаудинов: ситуация в сумском приграничье хорошая, подразделения ВСУ выбивают
Ситуация на приграничном участке Сумской области, где действуют подразделения спецназа "Ахмат" Минобороны РФ, хорошая, подразделения ВСУ планомерно выбиваются со своих позиций. Об этом ТАСС рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
"Ситуация у нас очень хорошая, потому что мы ежедневно уничтожаем достаточно большое количество [военнослужащих] противника. Выбиваем его. Будем продолжать [это делать] на тех участках, где мы находимся. Насчет продвижения в Сумской области - понятное дело, что мы и так будем освобождать те четыре региона, которые находятся в составе Российской Федерации, ну и, по сути своей, все русские регионы, находящиеся в составе Украины, - они тоже являются нашей целью", - сказал Алаудинов.
Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделениями группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий освобождены населенные пункты Владимировка и Беловоды Сумской области.