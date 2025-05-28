Бойцы "Юга" уничтожили два терминала Starlink и две купольные камеры

ВС России уничтожили два терминала спутниковой связи Starlink
В Минобороны России сообщили, что мотострелки Южной группировки войск уничтожили на Северском направлении два терминала спутниковой связи Starlink и две купольные камеры ВСУ.
В ведомстве отметили, что терминалы спутниковой связи были уничтожены при помощи сбросов с квадрокоптера, а купольные камеры были поражены операторами FPV-дронов.
Уточняется, что ВСУ лишились возможности отслеживать перемещения российских войск, а также столкнулись с трудностями управления своими подразделениями.
Ранее ВС России также поразили общевойсковой полигон ВСУ.
Кроме того, ВС России «Искандерами» уничтожили две установки ЗРК Patriot на Днепропетровщине.