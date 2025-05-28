На подлете к Москве сбили десятки украинских БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 33-х украинских беспилотниках, уничтоженных на подлете к столице. В своем Telegram-канале градоначальник всю ночь обновлял данные по сбитым дронам.

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«ПВО Минобороны продолжает отражать налет вражеских беспилотников», - написал Собянин.

По предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших удалось избежать. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил Собянин.

Ранее стало известно о решении Росавиации временно приостановить работу столичных аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковского. Самолеты временно не взлетают и не садятся в них.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее выразил серьезную озабоченность атаками киевского режима по территории России и гражданскому населению.

Только за последнюю неделю ВСУ запустили 2331 дон, из которых 1465 БПЛА вне зоны спецоперации.