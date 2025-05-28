Появились подробности атаки БПЛА Зеленограда

В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Зеленограда пострадало здание технопарка «Элма». Подробности сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что при атаке практически полностью сгорел припаркованный рядом со зданием автомобиль. Площадь пожара составила шесть квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в Зеленограде прогремели три взрыва. В одном из районов виден черный дым. Местные жители рассказали, что над городом сработала система ПВО.

До того момент уничтожения БПЛА в подмосковном Домодедово попал на видео. Местные жители сообщили, что слышали не менее двух взрывов.