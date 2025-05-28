Армия США примет на вооружение антидроновый гранатомет

Армия США определила победителя конкурса xTech Soldier Lethality, в рамках которого создавали оружие для повышения огневой мощи отдельного бойца. На вооружение примут гранатомет Support Rifle System (SRS), который сможет поражать дроны, пишет Army Recognition.

© Лента.ру

Отмечается, что новое оружие разработали за шесть месяцев. Полуавтоматический ручной гранатомет с магазинным питанием предназначен для поражения целей в укрытиях и небольших беспилотников. Для поражения дронов используют программируемые боеприпасы калибра 30 миллиметров.

В США ставят на вооружение новые самолеты

Гранатомет получил систему управления огнем XM157, которая позволит эффективно поражать цели новыми боеприпасами. В линейку новых гранат войдет боеприпас с воздушным подрывом, фугасные снаряды с неконтактным взрывателем и специализированные гранаты ближнего боя.

Ранее в мае появился ролик, демонстрирующий перехват украинского беспилотника дроном-ПВО «Елка». После запуска с ручной установки аппарат автоматически захватывает цель. Перехват происходит путем столкновения перехватчика с целью.