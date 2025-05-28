Взрывы прогремели над российским городом

Над Рязанью произошло не менее трех взрывов на фоне атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Было слышно не менее трех громких звуков над несколькими районами города», — говорится в сообщении, опубликованном в 3:52 по московскому времени.

Официальная информация пока не поступала.

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Россия будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин четко обозначил: «хулиганить беспилотниками» на территории страны не позволят. Представитель Кремля также отметил, что удары по гражданским объектам в российских регионах игнорируются западными СМИ и политиками, несмотря на их масштаб. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.