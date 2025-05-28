Раскрыта роковая ошибка сбитого ВС России неуловимого украинского аса на МиГ-29

Летчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) на МиГ-29, которого прозвали неуловимым асом, допустил одну роковую ошибку, из-за которой позволил сбить себя российским военнослужащим. Он поднялся на слишком большую высоту, рассказал начальник расчета ЗРК «Бук-М3» Антон Осипов, передает телеканал «Звезда».

«Я даже не сомневаюсь в том, что это (летчик истребителя) был профи, ас своего дела. Малейшая ошибка его помогла сбить самолет», — подчеркнул военный ВС РФ.

Когда украинский МиГ-29 поднялся выше нормы, он попал в зону видимости ракетного комплекса, рассказали в сюжете.

Российские бойцы сбили неуловимого украинского аса на МиГ-29

Ранее стало известно, что опытный пилот ВСУ был сбит из ЗРК «Бук-М3» российской группировкой войск «Центр». До этого летчик несколько раз уходил от поражения.