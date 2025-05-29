Минобороны: ночью в семи регионах РФ сбили 48 украинских беспилотников

В ночь на четверг, 29 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России почти пять десятков летательных аппаратов. Об изменении интенсивности атак противника в шесть раз сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, всего за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над семью регионами России 48 беспилотников. Попытки атаки были предприняты в период с 20:00 28 мая по московскому времени до утра 29 мая.

Больше всего летательных аппаратов — 30 — перехватили над Белгородской областью. Еще по 4 дрона сбили над Орловской и Рязанской областями, а также Крымом, 3 – над Московским регионом, 2 — над Брянской областью, один — над Тамбовской областью.

В ночь на 28 мая силы ПВО перехватили почти 300 беспилотников над Россией. 296 летательных аппаратов сбили в Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областях, а также в Московском регионе.