В США посчитали российский истребитель «одним из лучших на Земле»

Российский истребитель Су-35С можно считать «одним из лучших на Земле». Об этом пишет американский журнал 19FortyFive.

Автор Брент Иствуд напоминает, что Су-35БМ (и его экспортная версия Су-35С) пользуются популярностью в Китае и Индонезии. Обозреватель отмечает первоклассный радар, новую систему радиоэлектронной борьбы и обновленные двигатели самолета.

«Су-35БМ — превосходный истребитель с маневренностью, которую так любят пилоты. Он может выполнять маневры с перегрузкой 9g. Большой угол атаки обеспечивает превосходные возможности воздушного боя», — говорится в публикации.

Минобороны передали партию Су-35С

В перспективе Су-35БМ получит управляемую ракету класса «воздух — воздух» сверхбольшой дальности КС-172.

«Он обладает достаточными возможностями для завоевания превосходства в воздухе и может склонить чашу весов в бою. Со временем он станет более модернизированным с лучшими радарными системами и обновлениями авионики», — заключает автор.

Ранее экипажи пилотажной группы «Русские Витязи» показали возможности сверхманевренных истребителей поколения 4++ Су-35С на выставке LIMA 2025 в Малайзии.