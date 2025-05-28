Сбиты еще два летевших к Москве БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о ликвидации еще двух БПЛА противника, летевших к столице.

По словам градоначальника, силы ПВО отразили их атаку. Специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов.

До этого чиновник написал, что на подлете к столице было уничтожено четыре беспилотника.

Силы ПВО РФ за сутки сбили 204 беспилотника ВСУ

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что РФ будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины и обеспечит свою безопасность. Он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин четко обозначил: «хулиганить беспилотниками» на территории страны не позволят. Представитель Кремля добавил, что удары противника по гражданским объектам в российских регионах игнорируются западными СМИ и политиками, несмотря на их масштаб.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.