СМИ: Украинские беспилотники атаковали Тулу

Беспилотники ВСУ атаковали Тулу. Об этом во вторник, 27 мая, сообщил Telegram-канал Mash.

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— Местные жители рассказали, что примерно в 23:20 слышали не менее трех взрывов в Привокзальном районе. Из-за них в нескольких домах затряслись окна и сработали сигналки у автомобилей, — сказано в публикации.

Отмечается, что перед этим были слышны летящие дроны.

В Муроме Владимирской области провели эвакуацию в связи с атакой беспилотников ВСУ. Об этом 27 мая сообщил губернатор региона Александр Авдеев. По его словам, меры эвакуации касались районов, где были зафиксированы вражеские БПЛА.

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Точное количество эвакуированных жителей он не уточнил.

23 мая губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что ВС России отразили 15-ю атаку украинских войск в регионе и за двое суток ликвидировали 37 вражеских дронов.