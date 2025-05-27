Делегация Украины пожаловалась на холодный прием на ассамблее НАТО

Украинскую делегацию холодно встретили в американском Дейтоне, рассказал ее глава Егор Чернов. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.

Дипломат заметил, что организаторы Парламентской ассамблеи НАТО сместили фокус с текущих вопросов противостояния в Европе на 30-летние Дейтонские соглашения, завершившие конфликт в Боснии.

«У нашей делегации состоялась встреча с американской делегацией, которая прошла не так тепло, как всегда», — отметил Чернов.

Дейтонские соглашения — соглашение о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина 1992—1995 годов.

Текст документа был согласован 21 ноября 1995 года на авиабазе ВВС США Райт-Паттерсон в Дейтоне (штат Огайо).

Соглашения были подписаны 14 декабря 1995 года в Париже президентом Боснии и Герцеговины Алиёй Изетбеговичем, президентом Сербии Слободаном Милошевичем и президентом Хорватии Франьо Туджманом.

На Украине заявили о готовности пожертвовать вступлением в НАТО

Ранее сообщалось, что генсек Североатлантического альянса Марк Рютте уклонился от ответа на вопрос о том, планируется ли участие Украины в саммите НАТО в Гааге 24-25 июня.