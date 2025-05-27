Зеленский анонсировал удары вглубь России

Владимир Зеленский заявил, что Украина ответит России на удары по своей территории. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

По словам Зеленского, Украина готовит зеркальный ответ на российские удары. При этом он подчеркнул, что не может публично раскрывать детали украинского ответа, но его ключевыми элементами станут «ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика».

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«Перспектива ясна: зеркально отвечать на все российские угрозы и вызовы. Они там, в России, должны ощущать отчетливо последствия того, что делают против Украины», — заявил он.

Ранее в офисе Зеленского прокомментировали состав новой делегации на переговорах с Россией.