Кадыров раскрыл детали боевой работы под Часовым Яром

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» нарушили логистику противника под Часовым Яром.

По его словам, группа операторов БПЛА полка в ходе аэроразведки обнаружила «нервную систему» противника — его логистику.

В частности, операторы заметили автомобиль, который перевозил на позиции украинских военных генераторы, горюче-смазочные материалы и продукты.

«Благодаря высокому профессионализму наших «птицеводов» вражеский пикап был уничтожен точным попаданием FPV-дрона», — отметил Кадыров.

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Глава республики пояснил, что после этого оператор дрона внимательно осмотрел местность и обнаружил отлично замаскированный блиндаж, в котором засели три бойца ВСУ.