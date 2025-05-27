Кадыров раскрыл детали боевой работы под Часовым Яром
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» нарушили логистику противника под Часовым Яром.
По его словам, группа операторов БПЛА полка в ходе аэроразведки обнаружила «нервную систему» противника — его логистику.
В частности, операторы заметили автомобиль, который перевозил на позиции украинских военных генераторы, горюче-смазочные материалы и продукты.
«Благодаря высокому профессионализму наших «птицеводов» вражеский пикап был уничтожен точным попаданием FPV-дрона», — отметил Кадыров.
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Глава республики пояснил, что после этого оператор дрона внимательно осмотрел местность и обнаружил отлично замаскированный блиндаж, в котором засели три бойца ВСУ.
«Ювелирными сбросами ВОГов укрытие врага было уничтожено вместе с его обитателями», — уточнил Кадыров.