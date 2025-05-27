Парижу следует прекратить помощь Украине на фоне экономических проблем в стране, потребовал в соцсети Х лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

В начале мая премьер-министр Франции Франсуа Байру признал, что годовая стоимость обслуживания госдолга страны может достичь €100 млрд в ближайшие годы. Чиновник заметил, что выходом из положения станет снижение государственных расходов в сочетании с наращиванием производства.

По его мнению, сложившаяся в республике ситуация представляет значительную угрозу социальной модели, суверенитету и будущему Франции.

«Программа [президента Франции Эммануэля] Макрона и его попугая премьер-министра: заставить вас платить по счетам снова и снова. Мой план: прекратить безумную помощь Украине», — написал Дюпон-Эньян.

В Киеве предложили Европе новый способ помощи Украине

Ранее политик призвал Макрона заниматься проблемами своей страны, а не Украины. Он добавил, что Париж мог бы потратить отправленные Киеву €15 млрд на обеспечение безопасности Франции.