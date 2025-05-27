Кадыров показал на видео удар по военному грузу ВСУ

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Глава Чечни Рамзан Кадыров показал на видео удар российским FPV-дроном по военному грузу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на направлении Часов Яр. Ролик опубликован в его Telegram-канале.

Логистику противника обнаружила группа операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) полка «Север-АХМАТ» при проведении аэроразведки. По данным российских военных, в пикапе ВСУ находились генераторы, горюче-смазочные материалы и продукты.

На кадрах можно увидеть, как прицельным ударом FPV-дрона был поражен военный автомобиль ВСУ с грузом и водителем внутри.

После удара по объекту оператор дрона также обнаружил замаскированный блиндаж, в котором находились три украинских солдата. Сбросами ВОГов укрытие было уничтожено вместе с бойцами.

Ранее Минобороны показало на видео, как российские военные поразили размещенную вдоль границы с Курской областью технику ВСУ.