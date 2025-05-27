В США назвали причину милитаризации Северной Европы

Соединенные Штаты проводят активную политику в Северной Европе и странах Балтии, содействуют перевооружению региона в связи с тем, что опасаются возможного конфликта с Россией, пишет обозреватель Суне Энгель Расмуссен в статье для The Wall Street Journal.

По его данным, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает Север Европы в качестве ключевой зоны для проверки возможностей альянса.

Вашингтон, уточнил эксперт, уделяет особое внимание региону Крайнего Севера и Прибалтики в связи с их стратегическим значением.

Расмуссен заметил, что свободный доступ к морским путям, территориям и энергетическим ресурсам может стать важнейшим фактором для Запада на фоне изменяющейся мировой геополитической ситуации.

В ходе недавних маневров силы США, Великобритании, стран Северной Европы и Балтии действовали совместно, пояснил обозреватель.

Военнослужащие провели упражнения с боевой стрельбой, осуществили пополнение медицинских запасов с использованием беспилотных аппаратов, выполнили задания по парашютным прыжкам в арктических условиях Норвегии.

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Такие манёвры имеют двойную цель: обеспечение сдерживания «российской агрессии» и усиление интеграции союзников в стратегически важном регионе. Особое внимание уделяется Финляндии и Швеции, которые недавно присоединились к НАТО, констатировал Расмуссен.