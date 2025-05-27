Вопрос о поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине не будет решен в ходе визита Владимира Зеленского в Берлин, запланированного на 28 мая. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в правительстве.

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла ограничения по дальности с военных поставок Украине. Таким образом указанные страны дали Киеву разрешение атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. Заявление Мерца породило новую волну слухов о возможных поставках ракет Taurus Украине.

«Bild узнал от немецкого правительства: вопрос о поставке Taurus не будет решен во время визита президента Украины в Берлин в среду», — говорится в тексте.

Военблогер сообщил о тайной отправке ракет Taurus на Украину

Ранее немецкие СМИ сообщали, что в рамках визита в Берлин 28 мая Зеленский обсудит с Мерцем переговорный процесс по Украине и санкции ЕС против России. Кроме того у него запланирована встреча с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.