Американский журналист Кристофер Хелали заявил, что ему было тяжело видеть, как произведенное в США оружие используется против жителей Донбасса. Об этом он рассказал Telegram-каналу «Абзац».

Хелали вместе с журналистами из России, Франции, Ливана, Канады, Сербии и Ирака посетил Донбасс и пообщался с бывшими украинскими солдатами, которые перешли на сторону РФ. Американский журналист отметил, что это уже второй его визит в Донбасс.

«Мне как гражданину США было очень тяжело видеть, как американское оружие используется против жителей Донбасса. <...> Но куда важнее было все это задокументировать, чтобы мы могли продолжить показывать доказательства военных преступлений и агрессии со стороны украинцев и их союзников», - заявил Хелали.

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Ранее на Поклонной горе в Москве прошла выставка трофейной военной техники. Основную часть экспонатов составляла техника стран НАТО. Среди техники, потерянной ВСУ и попавшей на выставку, были танки Leopard 2 и Abrams, БМП Bradley, американский бронетранспортер М113 и бронемашина MaxxPro, турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi, британская бронемашина Mastiff и различные специализированные бронемашины.