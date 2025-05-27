Бывший министр иностранных дел ДНР, сенатор Наталья Никанорова заявила, что моральные нормы и международное законодательство не могут удержать Украину от атак по гражданским объектам России. Об этом сообщает РИА Новости

Никанорова подчеркнула, что Женевская конвенция от 12 августа 1949 года закрепляет защиту гражданского населения во время любых боевых действий. Документ содержит прямой запрет на «посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность» людей, которые «непосредственно не принимают участия в военных действиях».

«Киевский режим не останавливают ни правовые, ни морально-нравственные нормы», - заявила Никанорова.

Сенатор назвала руководство Украины «террористическим режимом». Она добавила, что ВС РФ, в свою очередь, наносят лишь точечные удары по «исключительно по военной инфраструктуре и живой силе» ВСУ.

«Чего не скажешь о наших оппонентах, которые продолжают атаковать мирные объекты: жилые дома, автомобили, инфраструктуру населенных пунктов», - заключила Никанорова.

В Минобороны РФ ранее сообщили о массированном ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим компоненты ракетного оружия и ударные беспилотники. Военные объявили, что все цели были поражены. В Минобороны подчеркивали, что удары стали ответом на массированные атаки украинских беспилотников по российским регионам.