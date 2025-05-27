«Моральные нормы не остановили»: экс-министр ДНР об атаках ВСУ

Мария Иванова

Бывший министр иностранных дел ДНР, сенатор Наталья Никанорова заявила, что моральные нормы и международное законодательство не могут удержать Украину от атак по гражданским объектам России. Об этом сообщает РИА Новости

«Моральные нормы не остановили»: экс-министр ДНР об атаках ВСУ
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Никанорова подчеркнула, что Женевская конвенция от 12 августа 1949 года закрепляет защиту гражданского населения во время любых боевых действий. Документ содержит прямой запрет на «посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность» людей, которые «непосредственно не принимают участия в военных действиях».

«Киевский режим не останавливают ни правовые, ни морально-нравственные нормы», - заявила Никанорова.

Сенатор назвала руководство Украины «террористическим режимом». Она добавила, что ВС РФ, в свою очередь, наносят лишь точечные удары по «исключительно по военной инфраструктуре и живой силе» ВСУ.

«Чего не скажешь о наших оппонентах, которые продолжают атаковать мирные объекты: жилые дома, автомобили, инфраструктуру населенных пунктов», - заключила Никанорова.

В Минобороны РФ ранее сообщили о массированном ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим компоненты ракетного оружия и ударные беспилотники. Военные объявили, что все цели были поражены. В Минобороны подчеркивали, что удары стали ответом на массированные атаки украинских беспилотников по российским регионам.