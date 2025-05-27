«Зарылись под землю»: в России призвали ударить «Орешником» по Киеву

Россия должна нанести удары баллистической ракетой «Орешник» по центрам принятия решений в Киеве, чтобы вынудить украинские власти выйти из бункеров и начать мирные переговоры. Об этом заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

По его словам, удар «Орешником» станет также хорошим ответом на атаки украинских беспилотников и укрепит безопасность в российских регионах.

«Центры принятия решений в Киеве пока еще существуют, правда, они зарылись под землю на 60–100 метров, тем не менее, они существуют. А у нас как раз «Орешники» и предназначены для того, чтобы зарыться глубоко под землю», - заявил Баранец.

Военкор уверен, что «надо дать достойный ответ» на массированные украинские атаки беспилотниками по регионам России.

Сегодня в Минобороны России сообщили, что ночью были перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Ранее, 21 и 22 мая, по данным посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, российские силы противовоздушной обороны уничтожили 485 БПЛА различных типов, из них 63 – над Московской областью.

При этом глава МИД России Сергей Лавров 23 мая подчеркнул, что рекордная атака Украины беспилотниками является попыткой сорвать мирные переговоры.