Белоусов сделал заявление о ходе СВО

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов сказал, что ВС РФ в ходе специальной военной операции успешно ведут наступление практически на всех участках фронта.

Заявление руководителя Минобороны России прозвучало в ходе заседания Совета министров обороны ОДКБ в Бишкеке.

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Белоусов также заявил, что Россия неоднократно выражала готовность к продолжению диалога с Украиной, но Киев данные шаги проигнорировал.