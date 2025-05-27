Белоруссия получила партию российских самолетов Су-30СМ2

На белорусский аэродром прибыла партия российских самолетов Су-30СМ2. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

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По данным министерства, самолеты получены в соответствии с планом строительства и развития Вооруженных сил (ВС) Белоруссии и военно-технического развития с Россией.

24 мая председатель Госкомвоенпрома Белоруссии Дмитрий Пантус заявил, что Белоруссия подпишет программу военно-технического сотрудничества с РФ до 2030 года.

22 мая начальник вооружения ВС Белоруссии Андрей Федин заявил, что в 2025 году ожидаются новые поставки комплексов противовоздушной и противоракетной обороны «ТОР-М2» из РФ. Также он отметил, что в скором времени Россия передаст самолеты Су-30СМ-2 и вертолеты Ми-35М.

В конце апреля секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что в Белоруссии пока сохраняются угрозы, которые требуют размещения на территории страны новейшего ракетного комплекса «Орешник».