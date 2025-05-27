Бойцы "Запада" уничтожили САУ "Гвоздика" в Харьковской области

Военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика" ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащими разведывательного подразделения общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в Харьковской области с помощью разведывательного БПЛА Zala выявлена замаскированная огневая позиция САУ "Гвоздика" ВСУ в лесополосе. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена операторами FPV-дронов", - сообщили в военном ведомстве.

Как отметили в министерстве, после прямого попадания дронов-камикадзе у "Гвоздики" произошла детонация боекомплекта, что вызвало сильный пожар.