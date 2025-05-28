Литва развернула полевой лагерь у границы с Белоруссией

Литва развернула полевой лагерь «София» рядом с границей Белоруссии — это крупнейший военный лагерь на территории республики, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны страны.

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Он расположен в Швенченском районе на полигоне Пабраде — в 15 километрах от границы.

«Он отличается масштабностью и современной инфраструктурой, что позволяет обеспечить полноценные условия проживания и работы военнослужащих во время различных учений», — говорится в сообщении.

Одновременно там могут находиться 1600 военнослужащих. Как считают в военном ведомстве республики, это улучшает возможности военной подготовки солдат.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о планах Польши и Литвы поставить на границах минные заграждения.