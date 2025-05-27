На Украине заявили о приближении ВС России к Днепропетровской области

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Донецкой Народной Республике (ДНР) у границ с Днепропетровской областью. Об этом со ссылкой на данные украинского аналитического центра Deep State сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

«Армия РФ продвинулась в Котляровке, что в менее трех километрах от границы с Днепропетровской областью», — говорится в публикации.

Также на Украине признали успехи российских войск в Каменке на севере Харьковской области.