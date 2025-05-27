ВСУ стягивают силы в район границы с Курской областью

Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ начали стягивать тяжелую технику и военных в район, расположенный в Сумской области в пяти километрах от российской границы. По данным SHOT, скопление сил ВСУ было зафиксировано напротив курского поселка Тёткино и села Попово-Лежачи.

По информации SHOT, в приграничный район Сумской области прибыли около 40 пехотинцев ВСУ и семь танков Т-72. Telegram-канал отмечает, что ВСУ пытались обстрелять позиции российских военных более 40 раз за последние сутки.

Накануне, 26 мая, в Минобороны России сообщили о переходе населенных пунктов Беловоды и Владимировка Сумской области под контроль ВС РФ. Военные отмечали, что на этом направлении действуют подразделения группировки войск «Север».

Глава пресс-центра группировки войск «Север» Ярослав Якимкин заявлял, что после освобождения Курской области военные выполняют задачу по созданию зоны безопасности вдоль границы РФ. Ранее под их контроль перешли населенные пункты Марьино и Локня.