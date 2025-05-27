Учения российского флота начались в Балтийском море

Плановые учения сил Балтийского флота вместе с частью сил Северного флота начались в акватории Балтийского моря. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Учения проводятся при поддержке авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России, а также Московского и Ленинградского военных округов. В них принимают участие три тысячи военнослужащих, примерно 25 самолетов и вертолетов, 70 единиц военной и спецтехники, а также 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Как рассказали в пресс-службе Балтфлота, учения организованы для "поддержания благоприятного оперативного режима и отработки действий сил флота по обороне пунктов базирования".

В настоящее время корабли уже вышли из пунктов базирования и осуществили развертывание в назначенные районы Балтийского моря для выполнения учебно-боевых задач.