Хуситы атаковали двумя ракетами аэропорт "Бен-Гурион" в Израиле

Контролирующее север Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» атаковало двумя баллистическими ракетами израильский аэропорт «Бен-Гурион» и еще одну важную цель в Тель-Авиве. Об этом сообщили вооруженные силы хуситов в своем Telegram-канале, пишет РИА Новости.

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«Ракетные войска провели качественную двойную военную операцию с использованием двух баллистических ракет», — отмечается в сообщении.

По словам хуситов, гиперзвуковая ракета «Палестина 2» была выпущена по аэропорту «Бен-Гурион», а вторая ракета «Зу аль-Фикар» «была нацелена на жизненно важную цель» на востоке района Яффо.

Отмечается, что атака стала ответом на действия армии Израиля в секторе Газа, а также на вторжение евреев в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

В ночь на 27 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске ракеты из Йемена в направлении израильской территории, отметив, что системы противовоздушной обороны работают над ее перехватом. Позже в ЦАХАЛ заявили, что ракета была перехвачена, а сирены прозвучали в соответствии с протоколом.

6 мая «Ансар Аллах» пригрозило ответить Израилю и США на удары по подконтрольной ему территории. В заявлении также говорится, что руководство движения расценило атаки Израиля на йеменские порты, а также аэропорт Саны, цементные заводы и электростанции как попытку установить блокаду йеменского народа.