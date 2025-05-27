«Купол Донбасса» обновили для борьбы с беспилотниками

Действующая в ДНР система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» получила технические обновления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Представители ФСБ рассказали, что благодаря обновлению «Купол Донбасса» сможет еще эффективнее отражать атаки украинских беспилотников на Горловку. Система способна одновременно распознавать большую часть дронов и перехватывать картинку с беспилотников ВСУ в режиме реального времени.

Ранее в ДНР сообщили, что «Купол Донбасса» предотвратил удар беспилотника Switchblade 600, запущенного ВСУ по гражданским объектам в Макеевке. Взрывотехники ФСБ обезвредили упавший дрон и изъяли боевой заряд для его уничтожения.

«Купол Донбасса» был создан в ДНР при участии регионального управления ФСБ. В спецслужбе сообщали, что за 2024 года с помощью системы было предотвращено 25 тысяч атак беспилотников.