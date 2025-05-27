«Купол Донбасса» обновили для борьбы с беспилотниками

Мария Иванова

Действующая в ДНР система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» получила технические обновления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

«Купол Донбасса» обновили для борьбы с беспилотниками
© РИА Новости

Представители ФСБ рассказали, что благодаря обновлению «Купол Донбасса» сможет еще эффективнее отражать атаки украинских беспилотников на Горловку. Система способна одновременно распознавать большую часть дронов и перехватывать картинку с беспилотников ВСУ в режиме реального времени.

Ранее в ДНР сообщили, что «Купол Донбасса» предотвратил удар беспилотника Switchblade 600, запущенного ВСУ по гражданским объектам в Макеевке. Взрывотехники ФСБ обезвредили упавший дрон и изъяли боевой заряд для его уничтожения.

«Купол Донбасса» был создан в ДНР при участии регионального управления ФСБ. В спецслужбе сообщали, что за 2024 года с помощью системы было предотвращено 25 тысяч атак беспилотников.