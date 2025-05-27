Российские военнослужащие 5-й бригады 51-й Донецкой армии Южного военного округа рассказали о поражении боевых целей от опорных пунктов до транспорта. Их слова приводят «Известия».

Бойцы отметили, что уничтожение целей они ведут с помощью РСЗО «Град». При этом самый молодой военнослужащий расчета с позывным «Малыш» признается, что почти не помнит мирную жизнь, так как в начале боевых действий в Донбассе в 2014 году ему было всего шесть-семь лет.

«Малыш» пояснил, что после того как ему исполнилось 18 лет, он принял решение заключить контракт, а не идти на срочную службу.

«Первые дни на фронте страшно было, то «птички» летают, то взрывы. А потом, может, попривык к этому, стало спокойнее», - пояснил военнослужащий.

Напомним, что Украина вела военную операцию против Луганской и Донецкой Народных Республик, которые заявили о независимости, с апреля 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждался, однако переговоры не дали результатов. 21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. А с 24 февраля того же года Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.